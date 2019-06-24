Севший в Самаре из-за неисправности рейс компании UTair отправился по маршруту

УФА, 24 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании UTair из Анапы в Уфу, который ночью в понедельник сел в Самаре из-за технической неисправности воздушного судна, с опозданием приземлился в Уфе и последовал дальше в Анапу, сообщила ТАСС пресс-секретарь аэропорта столицы Башкирии Татьяна Ризван.

"Самолет из Анапы, который задержался из-за приземления в Самаре, сел в аэропорту города в 08:32 по местному времени (06:32 мск), далее борт вылетел в Анапу в 09:37 (07:37 мск)", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в понедельник в 00:19 мск самолет авиакомпании UTair рейса UT-391 Анапа - Уфа приземлился в Самаре в связи с технической неисправностью воздушного судна. Посадка была совершена благополучно, на борту в этот момент находилось 99 пассажиров. В связи с этим поздним прибытием был задержан рейс Уфа - Анапа UT-392, на него было зарегистрировано 83 пассажира.