"Все было как во сне". "Алые паруса" глазами пользователей соцсетей

В ночь на 24 июня в Санкт-Петербурге состоялся праздник выпускников "Алые паруса". Более 1,4 млн человек приняли участие в торжествах.

Чем знаменит главный выпускной страны Рассказываем, как связаны "Алые паруса", белые ночи и 33 тысячи выпускников

Первая часть праздника - театрализованное представление - состоялась на Дворцовой площади. Затем концерт и пиротехническое шоу прошли на Дворцовой набережной, в Петропавловской крепости, на Стрелке Васильевского острова и в акватории Невы.

Специально построенный к празднику бриг "Россия" вошел в акваторию Невы под огнями залпов фейерверков и песню "О море, море". Движение судна от Троицкого моста через Дворцовый мимо Эрмитажа, Петропавловской крепости и Адмиралтейства сопровождала программа пиротехнического шоу.

Жители и гости Санкт-Петербурга поделились впечатлениями о празднике в соцсетях.