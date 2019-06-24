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"Алые паруса" - 2019

"Все было как во сне". "Алые паруса" глазами пользователей соцсетей

В 2019 году праздник посетили более 1,4 млн зрителей
' Видео: ТАСС/Ruptly/Channel 5'

В ночь на 24 июня в Санкт-Петербурге состоялся праздник выпускников "Алые паруса". Более 1,4 млн человек приняли участие в торжествах. 

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Первая часть праздника - театрализованное представление - состоялась на Дворцовой площади. Затем концерт и пиротехническое шоу прошли на Дворцовой набережной, в Петропавловской крепости, на Стрелке Васильевского острова и в акватории Невы.

Специально построенный к празднику бриг "Россия" вошел в акваторию Невы под огнями залпов фейерверков и песню "О море, море". Движение судна от Троицкого моста через Дворцовый мимо Эрмитажа, Петропавловской крепости и Адмиралтейства сопровождала программа пиротехнического шоу. 

Жители и гости Санкт-Петербурга поделились впечатлениями о празднике в соцсетях.

По мнению одного из пользователей, "в этом году "Алые паруса" превзошли сами себя".

Родители выпускников сопровождают фотографии высказываниями о том, что эта ночь особенная, ведь их дети встречают "первый взрослый рассвет".

Некоторые пользователи делятся планами вернуться сюда снова.

Многие также похвалили пиротехническое шоу. 

В первый раз корабль под красными парусами прошел для выпускников по Неве в июне 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена 24 июня 2005 года.

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