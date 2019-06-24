"Все было как во сне". "Алые паруса" глазами пользователей соцсетей

В ночь на 24 июня в Санкт-Петербурге состоялся праздник выпускников "Алые паруса". Более 1,4 млн человек приняли участие в торжествах.
Первая часть праздника - театрализованное представление - состоялась на Дворцовой площади. Затем концерт и пиротехническое шоу прошли на Дворцовой набережной, в Петропавловской крепости, на Стрелке Васильевского острова и в акватории Невы.
Специально построенный к празднику бриг "Россия" вошел в акваторию Невы под огнями залпов фейерверков и песню "О море, море". Движение судна от Троицкого моста через Дворцовый мимо Эрмитажа, Петропавловской крепости и Адмиралтейства сопровождала программа пиротехнического шоу.
Жители и гости Санкт-Петербурга поделились впечатлениями о празднике в соцсетях.
По мнению одного из пользователей, "в этом году "Алые паруса" превзошли сами себя".
Родители выпускников сопровождают фотографии высказываниями о том, что эта ночь особенная, ведь их дети встречают "первый взрослый рассвет".
Некоторые пользователи делятся планами вернуться сюда снова.
Многие также похвалили пиротехническое шоу.
В первый раз корабль под красными парусами прошел для выпускников по Неве в июне 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена 24 июня 2005 года.