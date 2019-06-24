В столичном регионе Франции объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары

ПАРИЖ, 24 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Государственная метеорологическая служба Meteo France предупредила жителей Франции о надвигающейся волне жары по всей территории страны. С понедельника "оранжевый" (предпоследний) уровень погодной опасности объявлен в Париже и соседних департаментах "малой короны", а также в соседнем департаменте Сена-и-Марна.

В обеих "оранжевых" зонах прогнозируется до 31 градуса по Цельсию. Вплоть до субботы на юге, в центральных регионах и частично на севере Франции метеорологи предрекают до 41 градуса жары. В южных городах уже ощущается резкое повышение температуры, однако там ситуация смягчается близостью морского побережья.

Как сообщила радиостанция France Info, на этой неделе столбики термометров во Франции достигнут максимальных показателей для июня с 1947 года. Раскаленный воздух приносят в страну южные ветра из Сахары.

Как считают эксперты, из-за сильной влажности на большей части страны температуры будут восприниматься как плюс 48 градусов Цельсия.

Продавцы электроники и прочие магазины в крупных городах уже отмечают рекордные продажи вентиляторов, увлажнителей воздуха и напольных кондиционеров. В то время как из-за спроса на варианты попроще некоторые точки уже испытывают дефицит, спрос на напольные кондиционеры именно в Париже обусловлен еще и строгими правилами, которые запрещают портить исторический облик старых зданий внешними навесными блоками охлаждения.

Прохладный прием

Столичные власти уже объявили третий из четырех возможных уровней погодной опасности в связи с надвигающейся волной жары и приняли срочные меры, чтобы улучшить условия непосредственно на улицах. Одним из наиболее интересных нововведений станет установка 35 прототипов фонтанов "два в одном": помимо своей основной задачи по наливу воды они также смогут распылять ее по запросу на всех желающих охладиться. Еще два питьевых фонтана из 1,2 тыс., расставленных по городу, будут оборудованы "туманогенераторами", также распыляющими мелкие брызги.

Мэрия обещает держать открытыми круглые сутки 13 крупных парков, дополнительные пять откроют, если высокие температуры сохранятся. Также власти напоминают о том, что в городе уже работают в круглосуточном режиме 124 сада. Для пенсионеров и инвалидов, а также для иных уязвимых категорий граждан предусмотрено бесплатное пребывание в специальных кондиционированных помещениях: клубах-ресторанах, домах престарелых и залах окружных мэрий.

Глава парижской администрации Анн Идальго заявила в интервью газете Le Journal du Dimanche, что для противостояния подобным явлениям она стремится серьезно увеличить размеры зеленых насаждений в городе - до 50% от общей площади города. Она напомнила, что отчасти это будет достигнуто за счет асфальтированных и мощеных булыжником площадей и круговых перекрестков, а также отдельных парковочных мест и крыш зданий.