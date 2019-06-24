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Более 20 дополнительных электричек пустят на время проведения фестиваля "Нашествие"

Фестиваль пройдет с 19 по 21 июля в Большом Завидове

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (ППК) 18-22 июля пустит 21 дополнительную электричку между станцией "Конаковский Мох" и Ленинградским вокзалом на время проведения музыкального фестиваля "Нашествие", сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"В дни музыкального фестиваля "Нашествие" Московско-Тверская ППК назначит 21 дополнительный пригородный поезд между станцией "Конаковский Мох" и Ленинградским вокзалом", - говорится в сообщении.

В 2019 году всероссийский музыкальный фестиваль пройдет с 19 по 21 июля в Большом Завидове Тверской области.

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