В Госдуме опровергли информацию о сокращении бюджетных мест в вузах

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов опроверг информацию о планах по сокращению бюджетных мест в вузах на 17% к 2024 году. Соответствующим образом депутат прокомментировал в своем Facebook статью газеты "Известия".

По словам Никонова, демографическая ситуация сейчас меняется таким образом, что растет количество выпускников школ, в связи с чем предстоит скорректировать формулу расчета бюджетных мест в большую сторону.

"Количество бюджетных мест не сократится. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу закона об образовании, по которой на 10 тыс. молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах. Сейчас демография меняется, начало расти количество выпускников школ. Поэтому и цифру 800 нужно увеличить, что и будет сделано", - написал он в понедельник.

Никонов подчеркнул, что страна нуждается в увеличении числа образованных людей, а не в сокращении.

В понедельник газета "Известия" сообщила со ссылкой на доклад кабмина Федеральному собранию о политике в сфере образования об "урезании" к 2024 году бюджетных мест в университетах. Из доклада, по данным издания, следует, что количество бюджетных мест в 2020 году сократится на 2% по сравнению с уровнем этого года. Далее этот показатель будет падать на 4% ежегодно и к 2024 году достигнет 432,2 тыс. (518,4 тыс. в 2019 году).

При этом, отмечают "Известия", число абитуриентов вырастет к этому времени на 15% (с 713,8 тыс. в 2019 году до 823,8 тыс. в 2024 году). Конкурс при поступлении составит 1,9 человека на место при нынешних 1,4, увеличение числа абитуриентов связано с ростом количества поступающих в российские вузы иностранцев, утверждает газета.