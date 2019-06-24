Около 85 км дорог планируют отремонтировать в подмосковных СНТ до конца 2019 года

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Власти столицы планируют отремонтировать около 85 км подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам (СНТ) в 2019 году, сообщила в понедельник пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

"В 2019 году планируется отремонтировать 74 подъездные дороги протяженностью 84,75 км в 25 муниципальных образованиях Московской области, что позволит обеспечить улучшенной транспортной инфраструктурой более 120 тыс. человек, в том числе 86 тыс. москвичей, имеющих земельные участки в 300 СНТ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по обращениям граждан администрации муниципальных образований региона проводят мониторинг состояния дорог к СНТ. "Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение профинансировать строительство и реконструкцию подъездных дорог к СНТ на территории Подмосковья, чтобы улучшить транспортную доступность москвичей к своим участкам. На это в 2018-2020 годах из бюджета столицы выделяется 3,3 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу департамент Владимира Жидкина.

Уточняется, в 2018 году в 19 муниципалитетах Подмосковья отремонтировали 96 подъездных дорог протяженностью более 109 км, что улучшило транспортную доступность для более 100 тыс. москвичей к участкам порядка 400 СНТ.

Москва в 2018 году включилась в проект развития территорий СНТ в Подмосковье: подписано соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета столицы в бюджет области на строительство дорог, а также на газификацию, электрификацию и обеспечение водой СНТ. Ежегодно на эти цели планируют выделять 5 млрд рублей. По словам Собянина, до 2020 года Москва перечислит Подмосковью более 1,5 млрд рублей на развитие и строительство дорог до подмосковных СНТ.