Глава Мурманской области уволил замгубернатора после прямой линии с президентом

МУРМАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил своего заместителя Инну Погребняк после прямой линии президента, где прозвучала информация о низких зарплатах врачей в регионе. Как сообщил Чибис на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, вопреки предоставляемым ему отчетам в области выявились факты зарплат врачей ниже минимального размера оплаты труда.

"По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом правительства. Особое внимание на вопрос зарплаты медработников. Даже экспресс-проверка, проведенная нами, показывает, что меня вводили в заблуждение, говоря, что у нас нет врачей, которые получают меньше прожиточного минимума. Они есть", - сказал Чибис.

Среди других проблем медицины врио губернатора назвал вопрос соотношения окладов и дополнительных надбавок. "Очень маленький оклад точно не может нас устраивать. Это огромное поле для злоупотреблений руководства медучреждений в отношении отдельных работников", - сказал он, добавив, что отсутствие стабильности в плане дохода "дестимулирует врачей приезжать и оставаться".

Кроме того, он заявил о наличии в регионе проблемы обеспечения лекарствами, также затронутой на прямой линии президента. Еще один острый вопрос - недостаточные меры по снижению смертности от инфаркта, по которому область занимает одно из ведущих мест в стране. "Планы снижения к 2024 году очень низкие. Достаточных мер не принимаем", - заключил Чибис.

Ранее после "Прямой линии с Владимиром Путиным" 20 июня, где прозвучала информации о зарплате врача в Мурманской области в 20 тыс. рублей, Чибис написал в своем аккаунте в Instagram, что к нему обращалась врач именно с такой жалобой, но оказалось, что это зарплата за неполный месяц, реальная среднемесячная зарплата выше более чем в два раза.