Первые всероссийские соревнования по радиосвязи "Радиофест" пройдут в октябре в Москве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Первые всероссийские соревнования по перспективным направлениям развития радиосвязи "Радиофест-2019" пройдут в Москве 23-24 октября, начался прием заявок на участие. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ), который является организатором соревнований вместе с концерном "Созвездие".

"Цель проведения соревнований - выявление в соревновательной среде лучших инновационных прорывных научно-технических идей и решений в области радиосвязи, создание и поддержание механизмов обмена опытом российских радиолюбителей всех возрастов и квалификации, студенческих и профессиональных команд на базе вузов, государственных и частных компаний", - говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, соревнования проводятся по следующим направлениям: радионавигация, радиосвязь/ радиоэлектронная борьба и радиоперехват. В частности, участникам предстоит определить координаты источников радиоизлучения с использованием нескольких несинхронизированных двухканальных радиоприемников с разнесенными антеннами, организовать радиообмен между двумя комплектами оборудования в условиях радиоэлектронного противодействия команды соперника, а также провести автоматическое определении вида модуляции сигнала.

"К участию в соревнованиях допускаются команды государственных, муниципальных и негосударственных профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, общественных организаций и государственно-общественных объединений, а также команды радиолюбителей, не являющихся сотрудниками каких-либо государственных или коммерческих организаций, либо выступающих не от имени организаций - работодателей", - заключили в фонде.