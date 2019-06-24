Москвичи подали около 2 тыс. заявок на высадку "семейного" дерева

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Жители Москвы, у которых в 2019 году родился ребенок, с апреля подали около 2 тыс. заявок на высадку дерева по акции "Наше дерево", сообщила в понедельник пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"За два месяца около 2 тыс. москвичей, у которых в этом году родились дети, подали заявки на высадку "семейного" дерева", - говорится в сообщении.

Москвичи могут воспользоваться специальной интерактивной картой, чтобы выбрать парк, участок и породу дерева. Данные о доступности участков и деревьев отображаются в режиме онлайн.

Уточняется, что сейчас заявки принимают на высадку деревьев осенью 2019 года, а после 31 июля - 2020.

Акция "Наше дерево" стартовала 15 апреля. Подать заявку можно на портале mos.ru в течение трех лет с рождения ребенка. После оформления заявки жители получат приглашения на высадку и электронное свидетельство об именном дереве с его точными координатами. Участники акции будут высаживать 10-15-летние саженцы, в том числе клена, яблони, ели, дуба, ивы и других деревьев.