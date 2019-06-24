ВЦИОМ: почти половина россиян не поддерживает переход к четырехдневной рабочей неделе

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Почти половина граждан России (48%) высказалась против перехода на четырехдневную рабочую неделю. По мнению 37% опрошенных, сокращение трудовых дней не будет иметь положительных последствий, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

От Франции до Китая. Сколько часов составляют рабочий день и рабочая неделя в странах мира

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая 11 июня на Международной конференции труда в Женеве, не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. По его мнению, к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс.

"Идея четырехдневной рабочей недели скорее не поддерживается россиянами (48%) в качестве альтернативы классической пятидневке. К такому переходу положительно отнеслись бы около трети опрошенных (29%), в основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга (36%), других городов-миллионников (34%) и 25-34-летние граждане (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.

К положительным последствиям сокращения рабочей недели россияне отнесли улучшение здоровья (22%), возможность больше времени проводить с семьей (17%) и заниматься личной жизнью (11%). Среди отрицательных последствий респонденты отметили снижение заработной платы (43%), процветание вредных привычек (14%) и падение производительности труда (7%). При этом на прямой вопрос о том, приведет ли сокращение трудовой недели к понижению зарплат, 82% россиян ответили, что "скорее согласны" с данным утверждением.

"Перспектива радикального - на 20% - сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян. Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения - пенсионеров и селян. Сторонники сокращения рабочей недели, напротив, рассчитывают более продуктивно использовать высвободившееся время и благодаря ему улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью", - так прокомментировал результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 июня 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.