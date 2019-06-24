Суд оштрафовал Дмитрия Демушкина за участие в несанкционированной акции 12 июня в Москве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 10 тыс. рублей заместителя главы поселения Барвихинское Московской области Дмитрия Демушкина, ранее осужденного за экстремизм, за участие в несанкционированной акции в центре Москвы 12 июня. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

"Суд признал Демушкина виновным по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры) и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Демушкин был задержан 12 июня в центре столицы и доставлен в ОВД "Лужники", где в отношении него был составлен административный протокол.

По данным МВД, в ходе несанкционированной акции в Москве в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в центре Москвы были задержаны более 200 человек.

Демушкин обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") за публикацию в соцсетях двух фотографий с "Русского марша". Он был приговорен к 2,5 года колонии, но отпущен из колонии досрочно в связи с частичной декриминализацией статьи об экстремизме.