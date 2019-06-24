В Польше восстановят помещение, где состоялось покушение на Адольфа Гитлера

ВАРШАВА, 24 июня. /ТАСС/. Государственное лесничество Польши подготовило проект восстановления деревянного здания, в котором 75 лет назад было совершено неудавшееся покушение на Адольфа Гитлера.

"Уже в текущем туристическом сезоне мы хотим реконструировать помещение, в котором в 1944 году покушались на Гитлера. Нам бы хотелось восстановить внутреннюю обстановку как можно точнее", - цитирует Польское агентство печати слова представителя местного лесничества Зенона Петровича.

Согласно проекту, площадь строения составит 12 на 6 кв м. Помещение будет оборудовано так, как выглядело в те годы. Особое внимание обратят на комнату для совещаний. Она запечатлена на многих снимках. Там будет стол, за которым Гитлер обсуждал с офицерами военные планы, карты на стендах, лампы, печатные машинки, телефоны, шкафы. Планируется представить даже такие детали как кружка и пепельница. Будет и чемодан с "взрывным устройством".

"Волчье логово"

С 24 июня 1941 года главная ставка рейхсканцлера Wolfsschanze ("Волчье логово") располагалась под Растенбургом (сейчас - город Кенштин в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши). Там принималось большинство важнейших решений о ведении военных действий. Гитлер принимал там своих союзников и военачальников.

В "Волчьем логове" были разработаны планы полного уничтожения Москвы и блокады Ленинграда. 1 августа 1944 года, узнав о начале восстания в Варшаве, Гитлер оттуда отдал приказал полностью разрушить город и уничтожить всех жителей.

Сейчас "Волчье логово" - одно из самых посещаемых туристами мест в польском регионе Мазурских озер. В прошлом году интерес к нему проявили 70 тыс. туристов. Случаются дни, когда подземные бункеры приезжают посетить до 5 тыс. человек.

Покушение

Покушение на Гитлера, вошедшее в мировую историю также как "заговор 20 июля" или "заговор генералов", было организовано группой высших офицеров вермахта во главе с полковником графом Клаусом Шенком фон Штауффенбергом. Он пронес в "Волчье логово" портфель с двумя взрывными устройствами. Полковник должен был выступить с докладом перед Гитлером и предполагал активировать находящуюся в чемодане взрывчатку в непосредственной близости от него.

Покушение не удалось по нескольким причинам, считают историки. Во-первых, заседание было перенесено из подземного бункера, где взрывная волна была бы значительно сильнее, в постройку с деревянными стенами. Во-вторых, из-за спешки Штауффенбергу удалось активировать лишь одну бомбу. В-третьих, когда до взрыва оставалось уже несколько минут, и чемодан находился в непосредственной близости от Гитлера, один из находившихся в помещении офицеров переставил его таким образом, что взрывную волну в итоге принял на себя огромный дубовый стол. Фюрер отделался ожогами и контузией, четыре человека погибли, а Штауффенберг к той минуте уже покинул ставку в полной уверенности в том, что операция удалась.

В тот же день пятеро офицеров вермахта, готовивших покушение, были схвачены. Тогда же состоялся военный суд, который приговорил руководителей заговора, в том числе самого Штауффенберга, к расстрелу. Всего же после провала заговора были казнены или скончались в заключении около 200 человек.