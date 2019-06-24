Эквилибристы из США прошли по канату над Таймс-сквер

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Американские эквилибристы брат и сестра Ник и Лияна Валленда прошли в воскресенье вечером по тросу, натянутому между двумя небоскребами на высоте 25-го этажа над площадью Таймс-сквер, в центре Нью-Йорка.
Канатоходцы двигались навстречу друг другу по тросу длиной 396 метров. После того, как они встретились на середине пути, Ник перешагнул через присевшую Лияну, и оба продолжили свое движение в разные стороны. Как уточнила телекомпания NBC, по требованию властей Нью-Йорка эквилибристы выполняли трюк со страховкой. За канатоходцами внизу наблюдали несколько тысяч человек.
Для Лияны это был первый трюк с 2017 года, когда она сорвалась с троса при попытке составить пирамиду из пяти человек и получила множественные переломы. "Хождение по канату - моя страсть", - заметила эквилибристка.
Great Job! #nikwallanda #LIjanaWallenda #flyingwallendas #highwirelive #highwire #newyorkcity #Timesquare #Wallendas @NikWallenda @NY1 @JaniceHuff4ny @TimesSquareNYC @ABC7NY pic.twitter.com/SmyJpsgZ85— Linda Santangelo (@Lindasantangel1) June 24, 2019
Ник и Лияна Валленда - представители седьмого поколения знаменитой цирковой династии. Ник получил всемирную известность после того, как в 2012 году прошел над Ниагарским водопадом. В последний раз подобный трюк проделывался более 100 лет назад. По требованию телеканала ABC, транслировавшего выступление эквилибристов в прямом эфире, Нику в тот раз пришлось впервые в жизни согласиться исполнить трюк со страховкой.
В 2013 году он прошел по тросу через Гранд-Каньон (штат Аризона), глубина которого достигает 1857 метров. Всего на его счету семь достижений, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса.