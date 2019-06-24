Эквилибристы из США прошли по канату над Таймс-сквер

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Американские эквилибристы брат и сестра Ник и Лияна Валленда прошли в воскресенье вечером по тросу, натянутому между двумя небоскребами на высоте 25-го этажа над площадью Таймс-сквер, в центре Нью-Йорка.

Канатоходцы двигались навстречу друг другу по тросу длиной 396 метров. После того, как они встретились на середине пути, Ник перешагнул через присевшую Лияну, и оба продолжили свое движение в разные стороны. Как уточнила телекомпания NBC, по требованию властей Нью-Йорка эквилибристы выполняли трюк со страховкой. За канатоходцами внизу наблюдали несколько тысяч человек.

Для Лияны это был первый трюк с 2017 года, когда она сорвалась с троса при попытке составить пирамиду из пяти человек и получила множественные переломы. "Хождение по канату - моя страсть", - заметила эквилибристка.