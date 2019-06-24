Минпросвещения считает недопустимым, что 21% учителей в селах ведут уроки не по профилю

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Порядка 21% педагогов в сельских школах читают предметы не по своему профилю, это отрицательно сказывается на качестве образования, сообщила в понедельник глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева на парламентских слушаниях комитета Государственной Думы по образованию и науке.

"Считаю недопустимой ситуацию, когда учителя физической культуры читают [школьникам] информатику. Очевидно, что качество образования в большинстве случаев снижается. Особенно это остро для сельской местности. На сегодняшний день 21,5% учителей совмещают, в то время как в городе совмещение не превышает 12,8%", - сказала Васильева.

Она также отметила, что на сегодняшний день "306 учителей физкультуры читают информатику".

Сегодня в школах, по словам министра, работают более 1,3 млн педагогических работников.