Автора утерянной записки Путину пытаются разыскать в Коми

СЫКТЫВКАР, 24 июня. /ТАСС/. История с женщиной, чья записка была потеряна во время поездки по регионам Владимира Путина, возможно, произошла в Республике Коми. В настоящее время в республике ищут женщину, которая в 2010 году при похожих обстоятельствах передавала записку с просьбой помочь своему сыну, рассказала в понедельник ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Быковская.

В ходе прямой линии 20 июня президент рассказал о поступке, за который ему до сих пор стыдно: во время проездки по регионам в начале двухтысячных годов в одном из городов к Путину пробилась женщина преклонного возраста, упала на колени и отдала записку. Путин обещал ее обязательно посмотреть, передал помощникам, но ее потеряли. Президент сказал, что ему и сейчас стыдно, поэтому все, что до него доходит, в руки попадает, он старается "отработать по полной".