Автора утерянной записки Путину пытаются разыскать в Коми

СЫКТЫВКАР, 24 июня. /ТАСС/. История с женщиной, чья записка была потеряна во время поездки по регионам Владимира Путина, возможно, произошла в Республике Коми. В настоящее время в республике ищут женщину, которая в 2010 году при похожих обстоятельствах передавала записку с просьбой помочь своему сыну, рассказала в понедельник ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Быковская.
В ходе прямой линии 20 июня президент рассказал о поступке, за который ему до сих пор стыдно: во время проездки по регионам в начале двухтысячных годов в одном из городов к Путину пробилась женщина преклонного возраста, упала на колени и отдала записку. Путин обещал ее обязательно посмотреть, передал помощникам, но ее потеряли. Президент сказал, что ему и сейчас стыдно, поэтому все, что до него доходит, в руки попадает, он старается "отработать по полной".
"Действительно, оказывается, была похожая история во время приезда Путина в Коми в сентябре 2010 года, когда одна женщина смогла к нему пробиться и передать ему записку. В ней она просила помочь ее сыну, которого, по ее мнению, незаконно преследовали по уголовному делу. Сейчас эту женщину ищут. Ко мне она не обращалась со своей проблемой, никто ее не знает", - сказала собеседница агентства.
28 сентября 2010 года на тот момент премьер-министр РФ Владимир Путин посетил в Коми лесоперерабатывающие предприятия и провел совещание, посвященное реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе. По информации местных СМИ и социальных сетей, две женщины ждали выхода Путина из здания администрации главы региона, одна из них смогла пройти через охрану и отдала записку на салфетке.