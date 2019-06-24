Опыт Москвы по электронному голосованию могут использовать на полярных станциях

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Столичный опыт по организации электронного голосования на выборах в Мосгордуму в случае успеха может быть распространен на труднодоступные районы. Об этом сообщил в понедельник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в Москве.

"Был разговор о том, что, если эксперимент хорошо сработает, зарекомендует себя, он может быть использован, в первую очередь, для организации голосования в отдаленных труднодоступных районах: на полярных станциях, кораблях <...> стойбищах оленеводов", - сказал он.

Горбунов отметил, что эта технология позволит значительно удешевить организацию голосования. "Мы знаем, во сколько обходится голосование на полярных станциях. Туда надо вертолетами доставлять бюллетени. Экономия средств позволит развивать электронные услуги в рамках цифровой экономики", - добавил он.

Избирательные округа № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное) были утверждены для проведения эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.