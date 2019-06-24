В Думе отметили, что для отмены штрафа за тонировку нужно менять техрегламент и ПДД

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Внесенный депутатами от фракции ЛДПР законопроект об отмене штрафа за сверхнормативную тонировку не может быть принят без отмены соответствующих норм в техническом регламенте о безопасности транспортных средств и в правилах дорожного движения. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС заявил первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

"С юридической точки зрения это совершенно непроходное предложение, - сказал он. - Как можно отменить штрафы, если тонировка прописана в ПДД и техрегламенте о безопасности колесных транспортных средств?"

"Если они хотят разрешить тонировать автомобили, то пусть добиваются изменения или отмены техрегламента и ПДД. Пока в этих документах четко определено, что тонировка эта может быть только в соответствии с параметрами техрегламента", - продолжил депутат.

Он напомнил, что по действующим нормам светопропускаемость передних боковых стекол должна быть 70%, а лобового стекла - 75%. Лысаков при этом заметил, что нормы данного регламента действуют не только в РФ, но также на территории стран Евразийского экономического сообщества.

Законопроект об отмене штрафа за тонировку стекол автомобиля сверх нормативов был внесен депутатами от ЛДПР в понедельник. Они предлагают упразднить соответствующий пункт в Кодексе об административных правонарушениях. Сейчас штраф составляет 500 рублей.