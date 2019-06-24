Роспотребнадзор обнаружил паразитов в водопроводной воде после жалоб жителей Кузбасса

"Согласно заключениям лабораторных исследований проб питьевой воды, установлено превышение по мутности, жесткости, в одной пробе обнаружены биологические объекты", - рассказали в прокуратуре. В пресс-службе ведомства ТАСС пояснили, что были найдены паразиты - белые черви, которых ранее в водопроводной воде находили и местные жители.

КЕМЕРОВО, 24 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор Кузбасса завершил инициированную по требованию прокуратуры проверку водопроводной воды в поселке Карагайлинский с населением около 4 тыс. человек, жители которого жаловались на загрязнение водовода паразитами. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения, сообщили в понедельник журналистам в прокуратуре Кузбасса.

В ходе прокурорской проверки также установлено, что скважины для забора воды в поселке эксплуатировались муниципальным предприятием "Исток" без лицензии на использование недр. Кроме того, на предприятии ненадлежащим образом был организован производственный контроль, пробы водопроводной воды для лабораторных исследований брались не регулярно, а сами исследования проводились не в полном объеме.

"По результатам проверки прокурор города возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ ("Пользование недрами без лицензии"). Материалы направлены для рассмотрения в Росприроднадзор", - добавили в прокуратуре.

Представление по результатам проверки прокурор вынес и главе Киселевского городского округа в связи с тем, что администрацией не было выделено необходимое бюджетное финансирование на ремонт и модернизацию системы водоснабжения в поселке.

Ситуация с загрязнением водопроводной воды паразитами будет находиться на контроле прокуратуры области до фактического устранения нарушений.