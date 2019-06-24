Мосгорсуд отказал экс-губернатору Белых в отсрочке выплаты 48 млн рублей штрафа

"Жалобу защиты Белых оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения", - огласил постановление судья.

Сторона защиты просила отсрочить выплату штрафа до освобождения Белых из колонии, мотивируя это тем, что максимальная стоимость имущества осужденного составляет всего 7,7 млн рублей. Сейчас, работая в колонии библиотекарем, он ежемесячно получает 7 тыс. рублей, из которых 4 тыс. изымаются в счет погашения штрафа. Сам Белых в суде заявил, что после отбывания наказания, срок которого истекает в 2024 году, готов посвятить время зарабатыванию денег для погашения штрафа.

По мнению защиты, невыплата штрафа повлечет отказ в условно-досрочном освобождении Белых.