МВД не планирует расширять полномочия сотрудников ГИБДД

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. МВД России не планирует расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, а также отказываться от административного ареста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что полиция предлагает расширить полномочия инспекторов дорожного движения, дав им возможность без суда ограничивать действие водительских прав. Кроме того, издание со ссылкой на руководителя административно-правового управления договорно-правового департамента МВД Дмитрия Газизова сообщило, что ведомство также задумалось о полном отказе от административного ареста, который предусмотрен КоАП.

"Вынуждены констатировать, что в ряде средств массовой информации отдельные выступления были освещены фрагментарно и с искажением смысла предложенных для обсуждения докладов. Распространенные в средствах массовой информации предложения в части расширения полномочий сотрудников Госавтоинспекции и упразднения отдельных видов административных наказаний не являются официальной позицией Министерства внутренних дел РФ", - сказали в пресс-центре, добавив, что прозвучавшие на форуме научные доклады, суждения носили дискуссионный характер, что предполагает их дальнейшее обсуждение.

В Москве 20 июня состоялась научно-практическая конференция, посвященная 45-летию со дня образования Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, где приняли участие специалисты, эксперты различных ведомств, которые выражали свое мнение по вопросам совершенствования безопасности дорожного движения, а также новой концепции КоАП.