Находящийся в СИЗО экс-глава Марий Эл Маркелов пожаловался на ухудшение здоровья

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Состояние здоровья экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, которого обвиняют в получении взятки в размере 235 млн рублей, ухудшилось из-за условий содержания в СИЗО. Об этом сообщил в понедельник ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы Маркелова.

"У него есть хронические болезни, которые в условиях нахождения в "Лефортово" обострились, состояние его здоровья очень беспокоит и его, и нас. Мы направили обращение в прокуратуру, чтобы была возможность сделать ему диагностику, но ответа не получили", - отметил Трунов.

Он также добавил, что к Маркелову не допустили члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрея Бабушкина. "Он хотел иметь к нему доступ, чтобы выяснить состояние здоровья Маркелова, но ему было отказано", - подчеркнул адвокат.

Трунов также отметил, что не была удовлетворена просьба Маркелова предоставить ему слуховой аппарат на время судебных заседаний. "Нет, она [просьба] не может быть удовлетворена в суде. Это комплексная история, почему собственно мы и обращались к Генпрокурору, суд не может что-то дать или не дать Маркелову, суд может изменить ему только меру пресечения", - пояснил Трунов.

По его мнению, условия содержания Маркелова в нижегородском СИЗО мало чем отличаются от условий в "Лефортово". "Лефортово" более строгая тюрьма, в нижегородском СИЗО лучше только то, что можно получить доступ [к подзащитному]. В плане содержания ситуация не отличается, это все равно СИЗО, камерная система содержания", - отметил адвокат, подчеркнув, что сторона защиты готовит обращение в УФСИН в связи с условиями содержания Маркелова в нижегородском СИЗО.

Дело Маркелова

Указом президента РФ 6 апреля 2017 года Маркелов был освобожден от должности руководителя Марий Эл по личному заявлению. 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Его также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Верховный суд России 28 января 2019 года определил Нижний Новгород в качестве места рассмотрения уголовного дела по существу. Об этом ходатайствовали представители прокуратуры в связи с тем, что Маркелов имеет связи в правоохранительных органах республики и руководстве Марий Эл.

Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях Маркелов отрицает.