Володин призвал Минпросвещения проработать концепцию помощи малокомплектным школам

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к главе Минпросвещения РФ Ольге Васильевой с просьбой унифицировать на уровне нормативных актов кабмина вопрос финансирования малокомплектных школ в сельской местности.

На слушаниях в Госдуме по повышению качества образования Васильева отметила, что министерство придерживается следующей позиции: "Не должны закрываться малокомплектные школы начальные ни в коем случае, даже если там два ребенка". По словам министра, в таких случаях затраты на обучение одного школьника в год могут достигать 1 млн рублей, но этот вопрос носит социокультурный характер.

Володин отметил, что эту тему нельзя отдавать в чистом виде на решение регионов. Он напомнил о разной финансовой обеспеченности субъектов РФ. "13 регионов - доноры, они могут эту проблему решить самостоятельно, а остальные регионы - реципиенты, и получится так, что расходы на малокомплектные школы Минфин будет относить как нецелевые", - сказал он.

"Поэтому было бы правильно, исходя из поручений президента, все-таки подготовить нормативную базу, и эта нормативная база должна на уровне правительства быть принята. Тогда будут единые подходы, и, что самое главное, дети и малокомплектные школы не пострадают, если будет принята та концепция, которую вы сейчас озвучиваете", - обратился он к главе Минпросвещения.

"Давайте эту тему обсудим в обязательном порядке, потому что есть регионы, где малокомплектных школ до 50%, миллиарды рублей регионам выставляет Минфин как нецелевое использование на содержание этих школ. Здесь важно, чтобы Министерство просвещения как ведущее профильное министерство определило концепцию, а дальше уже давайте обсуждать при принятии бюджета на следующий год", - заключил он.