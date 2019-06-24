Группу косаток и белух из Приморья доставили в Николаевский район в 60 км от места выпуска

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Специалисты доставили двух косаток и шесть белух из приморской бухты Средняя в село Иннокентьевка Николаевского района Хабаровского края, сообщили ТАСС в компании "Транс-Амур".

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"Судно с животными прибыло в Иннокентьевку", - сказал представитель компании. Село расположено в 60 км от места выпуска.

Планируется, что китообразных далее перегрузят на автомобили и транспортируют к мысу Перовского в Сахалинском заливе, где расположена база передержки морских животных. Там косаткам и белухам дадут отдохнуть в вольерах перед выпуском на волю.

Комментарием о состоянии животных после речного этапа пути от Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) ТАСС не располагает.

Контракты на поставку животных

Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок, ВНИРО 19 июня заключил с четырьмя компаниями, которым принадлежат животные, договоры на их приобретение на сумму 38,2 млн рублей. Количество животных соответствует числу косаток и белух в первой группе, отправленной 20 июня в Хабаровский край.

В документе отмечается, что покупка осуществляется "в целях проведения научно-исследовательских работ по изучению поведения и миграций косаток и белух, в отношении которых были проведены реадаптационные мероприятия в бухте Средняя, после установки на них заказчиком спутниковых радиомаяков и выпуска в естественную среду обитания".

Контрагентами института являются "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий", "Афалина" и "Белый кит". Место поставки - "возле мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края". По контрактам, поставщики обязуются обеспечить присутствие ветеринарного специалиста для сопровождения животных до места выпуска, а также за свой счет обеспечить надлежащее лечение, кормление и проведение реабилитационных мероприятий для них.