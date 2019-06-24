Туроператоры и Минобороны намерены развивать военно-патриотический туризм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Ассоциация внутреннего и въездного туризма России (АВВТ) и Минобороны РФ в ноябре 2019 года намерены подписать соглашение по развитию военно-патриотического направления в туризме, сообщил в понедельник ТАСС советник руководителя Федерального агентства по туризму и президент АВВТ Владимир Шаров.

"Это соглашение между государственным органом и отраслевым сообществом по разработке инструментов формирования системного подхода по развитию военно-патриотического туризма в стране. Один из элементов здесь - развитие парка "Патриот", доступность для системного посещения детьми и подростками парка "Патриот" и его филиальной сети, и некоторых других объектов Минобороны, которые созданы как объекты экспозиции, ну и некоторых воинских частей, чтобы определенную политику среди призывников проводить. Такое взаимодействие мы планируем", - рассказал он.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" открылся в Подмосковье в июне 2015 года. В нем создан военно-исторический комплекс "Партизанская деревня", Центр военно-тактических игр, конгрессно-выставочный центр, на площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской военной техники. При проведении крупных мероприятий количество гостей достигает десятков тысяч, в том числе и из иностранных государств. Сейчас аналоги парка "Патриот" создаются по всей России.