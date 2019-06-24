Доля зрителей прямой линии с Путиным от общей телеаудитории составила 51,5%

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Доля телезрителей, которые 20 июня смотрели "Прямую линию с Владимиром Путиным", в общем объеме аудитории в конкретный момент времени составила 51,5%. Такие данные в понедельник распространила компания Mediascope. В исследовании учитывалась аудитория 4+ в городах с населением от 100 тыс. человек.

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В общей сложности программу посмотрели более 5 млн россиян. "Аудитория составила 5 млн 336 тыс. 400 человек", - говорится в сообщении. Трансляцию вели Первый канал, Россия 1, Россия 24, "НТВ" и "Мир".

Рейтинг трансляции (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности населения исследуемой аудитории - прим. ТАСС) составил в этом году 7,6%.

В последние семь лет этот показатель колебался в районе 8,5%, изменяясь от года к году на 2-3%. Так, в 2013 году рейтинг был на уровне 8,8%, в 2014-м - 10,4%, в 2015-м - 12,2%. В 2016 году этот показатель составил 10,3%, в 2017-м - 8,9%, в прошлом году - 8,3%.

Передача "Прямая линия с Владимиром Путиным", во время которой президент РФ отвечал на вопросы граждан страны, продолжалась 4 часа 8 минут. За это время он ответил на 81 вопрос.