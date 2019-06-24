Голикова: ЕГЭ в 2019 году прошел на высоком организационном уровне

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) было организовано в 2019 году на высоком уровне, серьезных сбоев не было. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе пресс-конференции по итогам основного периода ЕГЭ 2019.

"По нашей оценке, все-таки Единый государственный экзамен прошел на достаточно высоком организационном уровне. Мы не отмечаем каких-то серьезных сбоев, хотя были у нас некоторые проблемы. Но такой сложный процесс с таким большим количеством участников не может проходить на 100% без всяких отклонений, тем не менее Рособрнадзор вместе с коллегами из субъектов РФ успешно справились со всеми проблемами и поставленными задачами", - сказала она.

По словам вице-премера, выпускники получили на ЕГЭ самые высокие средние баллы за профильную математику, историю и английский язык.

"Наилучшие результаты мы отмечаем по профильной математике: как раз нам кажется, что это разделение благотворно сказалось на результатах сдачи. Далее история и английский язык. Это три лидера, которые дали наилучший средний балл по 2019 году", - сказала она.

Голикова отметила, что "позитивные сдвиги" в результатах ЕГЭ зафиксированы по географии, информатике и ИКТ, физике, литературе, биологии, химии и немецкому языку. "По всем этим предметам наши дети показали результаты намного выше, чем показатели 2018 года", - добавила вице-премьер.

Голикова также сообщила, что количество стобалльных работ на ЕГЭ выросло на 557 до 6729 (рост на 9,02%) в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

"Должна сказать, что у нас увеличилось количество стобалльных работ на 557 человек. И, по данным за 2019 год, количество детей, которые сдали со стобалльным результатом, составило 6729 человек", - сказала она.

Согласно данным Рособрнадзора, средний балл за ЕГЭ по профильной математике составил в 2019 году 56,5 против 49,8 в 2018 году, по истории - 55,3 против 52,7, по английскому языку - 73,8 против 69,2. При этом в прошлом году в тройку лидеров по высоким средним баллам вошли русский язык (70,9), английский язык (69,2) и немецкий язык (68,9).

Основной период сдачи ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировались почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники 2019 года.

В новость были внесены изменения (14:55 мск) - добавлены подробности.