Депутат Госдумы просит кабмин подключить НКО к созданию регистра доноров костного мозга

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сопредседатель центрального совета сторонников "Единой России", депутат Госдумы Сергей Боярский обратился в правительство РФ с просьбой включить некоммерческие организации (НКО) в процесс создания регистра доноров костного мозга. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба единороссов.

"Учитывая роль Министерства здравоохранения РФ в лице государственных медучреждений в деле создания федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, прошу рассмотреть возможность официального включения в данный процесс некоммерческих организаций, которые на протяжении многих лет занимались проблемами донорства костного мозга, наработав соответствующие базу и опыт", - сказал Боярский, слова которого приводятся в релизе.

Он отметил, что в России действует ряд некоммерческих организаций, которые уже на протяжении нескольких лет ведут подобные регистры. "В частности, созданный по инициативе Русфонда Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, в состав которого входят базы НКО-регистров и государственных медицинских учреждений, насчитывает более 100 тыс. добровольцев, то есть потенциальных доноров, которые были вовлечены в это движение благодаря усилиям гражданского общества. Его роль в лице Русфонда была также оценена президентом России Владимиром Путиным, который призвал объединять усилия государства, общества, благотворительных и некоммерческих организаций". - уточнил депутат.

По его словам, проблема донорства костного мозга и его трансплантации является чрезвычайно актуальной, так как потенциальных доноров в России катастрофически не хватает. "На 142 млн человек их [доноров] всего 100 тыс. Имен в регистре должно быть в десятки раз больше - не менее 4 млн, чтобы у каждого был шанс. Ежегодно в России 4 тыс. человек ждут пересадку костного мозга, а находят подходящих доноров лишь 300", - пояснил Боярский.

Он добавил, что законопроект Минздрава "является первой официальной реакцией со стороны исполнительной власти на пути к решению стоящей перед государством задачи по созданию федерального регистра".

17 июня в Минздраве России заявили о начале разработки поправок к закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", которые позволят создать единый регистр доноров костного мозга. Отмечается, что планируемый срок вступления проекта в силу - январь 2021 года.