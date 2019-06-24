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ПЦУ лишила Филарета канонических прав, но оставила своим архиереем

Филарет (Денисенко) Петр Сивков/ТАСС
Описание
Филарет (Денисенко)
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Новая церковная структура Украины - Православная церковь Украины (ПЦУ) - подчинила себе все парафии и монастыри, находившиеся в непосредственном ведении почетного патриарха ПЦУ Филарета. Об этом в понедельник по результатам собора ПЦУ сообщил спикер Киевской митрополии ПЦУ Зоря.

"В связи с невыполнением Филаретом в установленный синодом месяц срок относительно подания на регистрацию парафий <...> было решено <...> подчинить митрополиту Киевскому и Всея Украины все парафии и монастыри Киева, которые до 15 декабря пребывали в Киевском патриархате", - проинформировал Зоря.

ПЦУ также лишила Филарета канонических прав, но оставила своим архиереем.

Теги
УкраинаФиларет Денисенко (украинский религиозный деятель)
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