Роман Бабаян стал главным редактором "Говорит Москва"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский тележурналист, ведущий передачи "Право голоса" на телеканале "ТВ Центр" Роман Бабаян назначен главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

Ранее главным редактором радиостанции был Сергей Доренко, который возглавил ее в 2014 году. Журналист умер 9 мая 2019 года.

"Я уже стал [главным редактором], у меня есть опыт работы на радио. Я начинал на радио много лет назад, работал в службе информации "Радио России", а в качестве главного редактора руководил радиостанцией "Финам FM". Так что это нормальный рабочий момент, отношусь к этому спокойно, понимаю, что придется работать еще больше, потому что я принимаю радиостанцию, продолжая оставаться ведущим программы "Право голоса", и у меня сейчас избирательная кампания, я иду на выборы в Мосгордуму. Ничего, справимся", - сказал он.

Генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов подтвердил ТАСС информацию о назначении. "Да, все так и есть, правильно, можно утверждать, что Роман Бабаян назначен. Как только он сам высказал идею, что он готов, то быстро оформили документы, это дело быстрое, подпись поставить легко", - сказал он.

Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.