Два школьника из Тульской и Свердловской областей получили высший балл ЕГЭ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Два школьника - из Тульской и Свердловской областей - набрали 400 баллов по итогам Единого госэкзамена, об этом в понедельник сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на пресс-конференции по итогам основного периода ЕГЭ.

"Все результаты сопоставимы с прошлым и позапрошлым годами, это говорит о стабильности в проведении единого государственного экзамена, его результатах, о том, что повышается количество "стобалльников". Появилось два человека - из Тульской области и Свердловской области - "четырехсотбалльников", 30 человек "трехсотбалльников", - сказал Кравцов.

По его словам, 445 выпускников набрали по 200 баллов.

Как уточнили в пресс-службе Рособрнадзора, 400 баллов на ЕГЭ по профильной математике, физике, русскому языку и информатике набрала Анастасия Пределина из Свердловской области. Второй рекордсмен - Даниил Дрябин из Тульской области - получил максимальное количество баллов по русскому, физике, информатике и профильной математике.

Основной период сдачи ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники 2019 года.