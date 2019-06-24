На Большой севастопольский бал в 2020 году пригласят западных журналистов

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Организаторы Большого севастопольского бала намерены пригласить на него в 2020 году журналистов из Европы, сообщили ТАСС в понедельник в оргкомитете мероприятия.

Британская газета Daily Mail ранее разместила на своем сайте фотографии и текстовый материал о бале, который состоялся 16 июня. В комментариях к публикации пользователи восхищались красотой россиянок, обращали внимание на элегантные наряды участниц бала и "настоящие" танцы.

"С удовольствием пригласим [журналистов из Европы]. Более того, планируем все материалы для прессы делать двуязычными: на русском и английском языках", - сказала собеседница агентства.

Руководитель проекта Екатерина Графодатская выразила надежду, что география участников бала будет расширяться. Если в 2018 году на юбилейном, пятом, балу впервые присутствовали зарубежные военные атташе, то в этом в нем приняли участие офицеры из 15 стран, в том числе из Сирии и Венесуэлы. Некоторые иностранцы, например, из Швейцарии, по ее словам, прибыли в частном порядке.

"С одной стороны, мы были удивлены, поражены [положительным отзывом в западной прессе]. С другой - мы давно этого ожидали, потому что на протяжении многих лет стараемся донести, что главная ценность Крыма и России - люди. Сегодня западный мир признал то, что есть на самом деле", - сказала ТАСС Графодатская.

О бале

В 2019 году бал собрал, по информации организаторов, около тысячи человек. Большая часть участников - это жители Севастополя, офицеры-черноморцы со своими дамами. Вечер традиционно проходит в знаковом для города месте - на Михайловской батарее, которая использовалась и при первой обороне Севастополя в период Крымской войны и в Великую Отечественную. Сейчас здесь расположен военно-исторический комплекс, во дворе которого специально для бала монтируют площадку с танцевальным паркетом и зону для зрителей.

Большой севастопольский офицерский бал проводится с 2013 года. Это культурный проект городского сообщества "Благородное собрание Севастополя", который осуществляется при содействии Черноморского флота РФ, правительств Севастополя и Республики Крым.