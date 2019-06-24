Бизнесмен Якобашвили не исключает возвращения в Россию по личным делам

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский бизнесмен Давид Якобашвили не исключает возвращения в Россию по личным делам и не связывает свое отсутствие с обысками в музее частных коллекций "Собрание". Об этом он сказал ТАСС.

"В Россию, когда мне нужно, я приеду, просто пока я не работаю в России. Я должен заработать деньги, чтобы содержать музей. Пока я не планировал [возвращаться]. Когда нужно, когда смогу, тогда приеду", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Якобашвили сообщил, почему находится не в России. "Потому что с марта работаю не в России, потому что мне надо работать. Когда у меня будет время, когда получится, когда мне надо будет, я приеду в Россию", - добавил он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе бизнесмена, в ближайшие месяцы он не планировал возвращаться в Москву, поскольку его основной бизнес не связан с Россией. "С марта Давид Якобашвили находится за рубежом. Все текущие поездки являются плановыми, и эти планы никак не корректировались за последнее время", - уточнили там. Таким образом, отметили в пресс-службе, "появившиеся в СМИ слова о том, что Якобашвили может не приехать в Россию по причине последних событий, не соответствуют действительности ни по форме, ни по смыслу".

Бизнесмен отметил, что не обращался за помощью к бизнес-омбудсмену Борису Титову в связи с обысками. "Нет, не обращался, Борис Титов и так высказался в мою поддержку. По другим вопросам мы будем сейчас давать разъяснения, будем разбираться, надо разбираться", - сказал он.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ пришли с обыском в музей частных коллекций "Собрание" в центре Москвы. Якобашвили был одним из основателей компании "Вимм-Билль-Данн", сейчас является членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей, входит в составы попечительских советов Высшей школы экономики, Государственного Эрмитажа и Российского военно-исторического общества.