Депутат Герасименко опроверг информацию о том, что скрылся с места ДТП

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы Николай Герасименко подтвердил, что стал участником ДТП с мотоциклистом в Москве, однако подчеркнул, что дождался на месте прибытия бригады скорой помощи. Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что депутат якобы скрылся с места происшествия после того, как сбил мотоциклиста на Ленинском проспекте в Москве.

"В Telegram-канале сплетни одни, там перепутано все: и что это [произошло] сегодня - на самом деле, ДТП было вчера вечером. Мотоциклист, который был на большой скорости, он ехал, а я сворачивал с дороги, он врезался в меня. Я там был до самого конца, никуда я не уходил", - сказал Герасименко ТАСС в понедельник.

По словам депутата, врачи скорой помощи отвезли пострадавшего в больницу для осмотра. "Все посмотрели, угрожающего ничего нет. Его госпитализировали, но он ушел… или отец забрал, или сам ушел", - заключил депутат. Герасименко уточнил, что ДТП произошло в районе Ленинского проспекта.