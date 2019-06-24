Рособрнадзор рассказал, за что чаще всего удаляли с ЕГЭ в 2019 году

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Специалистами Рособрнадзора с начала основного периода экзаменационной кампании 2019 года выявлено более 800 нарушителей правил сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом в понедельник сообщил журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Больше всего [удалено] за мобильный телефон - 355 человек, но в прошлом году было 518. Справочные материалы - на втором месте. В прошлом году за них удалили 495 человек, в этом - 323 [удаленных]... Итого в прошлом году было 1083 человек, в этом году 812 удаленных", - сообщил Кравцов.

Основной период сдачи ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники 2019 года.