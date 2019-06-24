Результаты ЕГЭ ставропольского школьника аннулировали из-за публикации заданий в сети

СТАВРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Результат ЕГЭ одиннадцатиклассника в Ставропольском крае аннулирован из-за публикации в интернете материалов экзамена, сообщается в понедельник на сайте губернатора края.

"Особый резонанс во время нынешней экзаменационной кампании вызвали действия выпускника, чьи контрольные материалы по одному из предметов были опубликованы в интернете. Он был оперативно идентифицирован. Экзаменационный результат этого выпускника аннулирован без права пересдачи в этом году", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за нарушения с экзаменов удалили 11 школьников Ставрополья. "За нарушения, в том числе пронесенные смартфоны и шпаргалки, из аудиторий были удалены семь выпускников девятых классов и 11 одиннадцатиклассников. В 11 классах у троих человек результат был аннулирован после изучения видеозаписей процесса сдачи ЕГЭ. Тем не менее, количество удаленных с экзаменов в этот раз меньше, чем годом ранее", - добавили в пресс-службе.

ЕГЭ в 2019 году сдавали 11,2 тыс. одиннадцатиклассников - выпускников этого года.