Минобрнауки: доступность бесплатного высшего образования сохранится на уровне 57%

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минобрнауки при формировании контрольных цифр приема в вузы сохранит доступность для выпускников школ на уровне 57% в ближайшие годы. При этом расчет необходимого количества бюджетных мест осуществляется на основе демографического прогноза Росстата, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства.

"Минобрнауки России при формировании и распределении контрольных цифр приема сохраняет доступность для выпускников школ, поступающих на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета, на уровне 57%", - сказали в министерстве.

В Минобрнауки отметили, что расчет необходимого количества бюджетных мест осуществляется на основе демографического прогноза Росстата. "В 2019 году, по данным Росстата, численность населения России в возрасте от 17 до 30 лет составляла 21,480 млн человек, что на 1 млн 19 тыс. человек меньше, чем в 2018 году (22,499 млн человек). Исходя из фактической численности обучающихся, с учетом выпуска в 2019 году для соблюдения госгарантии на первый курс необходимо было принять на обучение за счет федерального бюджета 499 тыс. человек", - пояснили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что с учетом роста количества выпускников школ в 2018 году общий объем контрольных цифр приема установлен в количестве 518,4 тыс. мест, что на 19,4 тыс. мест превышало необходимый уровень, предусмотренный госгарантией.

"Вместе с тем объем контрольных цифр приема, который формировался на основе демографического прогноза, в 2017 году составлял 575,7 тыс. мест, затем он вырос до 597,6 тыс. и к 2019 году снизился до 518,4 тыс. мест. Объем установленных контрольных цифр приема в 2017 году составлял 504,3 тыс. мест, затем в 2018 году вырос до 514,8 тыс. и к 2019 году снизился до 495,8 тыс. мест", - уточнили в министерстве.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что норматив расчета бюджетных мест в вузах в ближайшие пять лет меняться не будет. По ее словам, ожидаемое сокращение - до 491 тыс. мест к 2024 году - обусловлено демографической ситуацией.