Власти Крыма ответили большинству обратившихся в соцсетях на прямую линию с Путиным

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Власти Крыма получили через социальные сети почти 70 обращений от граждан, приуроченных к ежегодной прямой линии с президентом РФ. Сейчас большая часть обратившихся получили ответы, сообщил в понедельник ТАСС глава республики Сергей Аксенов.

В ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" 20 июня россияне поднимали вопросы строительства школ и детсадов, низких зарплат в бюджетной сфере, дефицита медицинских специалистов в регионах и многие другие. Часть вопросов, которые не попали в эфир, направили жители Крыма. Они касались, в частности, запуска железнодорожного сообщения через Крымский мост и ремонта вокзала Симферополя.

"Под сообщением о прямой линии с президентом на моих страницах в социальных сетях (Facebook, Instagram, "ВКонтакте") более 360 человек оставили комментарии, в том числе 69 обращений граждан, требующих реакции со стороны органов власти республики. На 45 обращений уже даны ответы, остальные находятся в работе", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что больше всего вопросов задали жители Симферополя, Ялты, Феодосии, Керчи, Евпатории, Бахчисарая, города Саки. "Основные проблемы - состояние дорог, вывоз мусора, здравоохранение, цены. Все вопросы на контроле, без ответа не останется ни одно обращение", - подчеркнул глава Крыма.

Аксенов отметил, что власти Крыма уделяют такое же повышенное внимание обращениям, которые поступили по другим каналам в ходе прямо линии и подготовки к ней. "Мы разбираемся в каждом вопросе, по каждому принимаются необходимые решения", - сказал собеседник.

По его словам, у властей республики уже есть опыт работы с гражданами через социальные сети. В частности, большое число обращений поступает по результатам выездных заседаний совета министров в районах Крыма.