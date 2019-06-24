Школу в Оренбуржье, на состояние которой пожаловались Путину, отремонтируют к сентябрю

ТАСС, 24 июня. Школу в селе Трудовое Оренбургской области, на состояние которой пожаловались в ходе прямой линии президенту России Владимиру Путину, отремонтируют к началу учебного года, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

В ходе прямой линии 20 июня Путин на экранах в студии заметил сообщение о школе в селе Трудовое. Как отмечалось в обращении, ремонт в школе не проводился 50 лет. Президент пообещал, что поговорит с врио главы региона Денисом Паслером и постарается помочь в решении этого вопроса.

"Ремонт школе требуется, и он будет сделан к началу нового учебного года. В сентябре лично приеду, оценю результаты", - приводит слова Паслера пресс-служба.

Ранее в министерстве образования региона ТАСС рассказали, что школа была построена в 1969 году, она может принимать до 190 человек, сейчас в ней обучаются 128 школьников. В 2009 году, по данным властей, в учреждении было проведено капитальное усиление фундамента и кирпичной кладки на сумму 2,9 млн рублей, в 2011 году заменили электропроводку, в 2015 году отремонтировали дошкольную группу на 25 мест на сумму 4,1 млн рублей.

По данным пресс-службы, Паслер дал задание администрации Соль-Илецкого городского округа, в котором располагается учреждение, и Минстрою региона до 28 июня подготовить проектно-сметную документацию на ремонт здания и планировку школьного двора.