Федотов призвал гражданское общество активнее помогать людям с ментальными особенностями

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Институты гражданского общества должны более активно участвовать в защите прав людей с ментальными особенностями. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов по итогам специального заседания СПЧ, посвященного этой проблеме.

"Я думаю, что главный вывод, который можно сделать (по итогам состоявшегося заседания - прим. ТАСС), - то, что реформа назрела, вся система защиты прав и законных интересов людей с ментальными особенностями должна быть построена на максимально гуманистических началах. И огромную роль в этой реформе должно сыграть гражданское общество", - сказал Федотов.

По его словам, чем больше функций в сфере соцзащиты людей с ментальными особенностями возьмут на себя институты гражданского общества, тем лучше.

Федотов отметил, что участие гражданского общества в этой сфере позволит, с одной стороны, сэкономить государственные ресурсы, с другой - "обеспечить лучшие условия жизни для людей с ментальными особенностями".

Собеседник агентства уточнил, что это предложение войдет в рекомендации СПЧ, которые будут подготовлены по итогам заседания и направлены главе государства.