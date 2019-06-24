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У меня билеты в Грузию. Как вернуть деньги и что делать с отпуском

© Владимир Гердо/ТАСС

Российские авиакомпании с 8 июля не смогут совершать рейсы в Грузию. В Ростуризме объяснили, как нужно действовать тем, кто уже купил билет или тур на эти даты.
 

Как получить компенсацию за билет или тур в Грузию?

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За авиабилеты и туры с датой отправления с 21 июня и позже организованным туристам обязаны возвратить полную стоимость. Для этого нужно обратиться к своему турагенту или туроператору и потребовать возврата полной стоимости тура. Если никакой реакции нет или получен отказ, надо обращаться в суд по месту жительства и в Роспотребнадзор с жалобой на бездействие туристической компании (по месту ее нахождения).

В Ростуризме отмечают, что в сложившейся ситуации отказ туроператора в расторжении договора до начала путешествия с последующим возвратом средств, является неправомерным. Если турист расторгнет его через суд, оператору выпишут штраф в размере 50% от суммы, присужденной заявителю.

Самостоятельным туристам обязаны вернуть полностью деньги за билеты с датой вылета после 8 июля. Для этого нужно обратиться в агентство, где приобретались билеты. Если дата вылета — до 8 июля, турист вправе обратиться к продавцу билетов с требованием о возврате стоимости билета в соответствии с тарифом. Если положительной реакции нет, придется идти в суд и писать жалобу в Роспотребнадзор.

А если билеты невозвратные?

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Это не имеет значения, если речь идет о билетах с датой вылета 8 июля и позже. Согласно п. 2 ст. 108 Воздушного кодекса РФ, в случае вынужденного отказа пассажира от перелета, ему возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата.

Вынужденным отказом, в частности, считается отмена или задержка рейса, изменение маршрута перевозки, выполнение рейса не по расписанию и другое (п. 227 Приказа Минтранса России от 28.06.2007 № 82).

У меня билет иностранного перевозчика, я не смогу его вернуть?

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Иностранным компаниям не запрещено осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию. Если вы хотите сдать билет, то нужно обратиться в компанию и написать заявление. В случае получения отказа можно пойти в суд или написать жалобу в Роспотребнадзор.

Кто вернет деньги за транзит?

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Если транзитный перелет входит в стоимость тура, то туроператор при расторжении договора должен вернуть полную его стоимость, включая транзит.

Если туроператор доставляет туриста только до Москвы, а транзит до места начала путешествия человек оплачивает самостоятельно, то ему нужно сохранить все подтверждающие документы и предъявить их туроператору на компенсацию.

Если за транзит турист платил турагенту, требование о компенсации расходов с приложением документов, подтверждающих эти расходы предъявляется туристом турагенту, в том числе в судебном порядке.

Как я могу спасти свой отпуск?

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Можно поискать альтернативы. Организованный турист имеет право потребовать не только расторгнуть договор, но и изменить его условия — в связи с существенным изменением обстоятельств. Например, подобрать альтернативный тур на сроки вылета. Для этого нужно заключить дополнительное соглашение к договору.

Многие уже пользуются советами Ростуризма. Как рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, россияне практически не аннулируют туры в Грузию, а предпочитают менять их на отдых в других странах, таких как Кипр, Турция, Армения. Некоторые авиакомпании тоже идут навстречу туристам и предлагают возможность без доплат поменять билеты в Грузию на другие направления. 

 

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