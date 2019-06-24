У меня билеты в Грузию. Как вернуть деньги и что делать с отпуском

За авиабилеты и туры с датой отправления с 21 июня и позже организованным туристам обязаны возвратить полную стоимость. Для этого нужно обратиться к своему турагенту или туроператору и потребовать возврата полной стоимости тура. Если никакой реакции нет или получен отказ, надо обращаться в суд по месту жительства и в Роспотребнадзор с жалобой на бездействие туристической компании (по месту ее нахождения).

В Ростуризме отмечают, что в сложившейся ситуации отказ туроператора в расторжении договора до начала путешествия с последующим возвратом средств, является неправомерным. Если турист расторгнет его через суд, оператору выпишут штраф в размере 50% от суммы, присужденной заявителю.

Самостоятельным туристам обязаны вернуть полностью деньги за билеты с датой вылета после 8 июля. Для этого нужно обратиться в агентство, где приобретались билеты. Если дата вылета — до 8 июля, турист вправе обратиться к продавцу билетов с требованием о возврате стоимости билета в соответствии с тарифом. Если положительной реакции нет, придется идти в суд и писать жалобу в Роспотребнадзор.