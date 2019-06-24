У меня билеты в Грузию. Как вернуть деньги и что делать с отпуском

Российские авиакомпании с 8 июля не смогут совершать рейсы в Грузию. В Ростуризме объяснили, как нужно действовать тем, кто уже купил билет или тур на эти даты.
Как получить компенсацию за билет или тур в Грузию?
В Ростуризме отмечают, что в сложившейся ситуации отказ туроператора в расторжении договора до начала путешествия с последующим возвратом средств, является неправомерным. Если турист расторгнет его через суд, оператору выпишут штраф в размере 50% от суммы, присужденной заявителю.Самостоятельным туристам обязаны вернуть полностью деньги за билеты с датой вылета после 8 июля. Для этого нужно обратиться в агентство, где приобретались билеты. Если дата вылета — до 8 июля, турист вправе обратиться к продавцу билетов с требованием о возврате стоимости билета в соответствии с тарифом. Если положительной реакции нет, придется идти в суд и писать жалобу в Роспотребнадзор.
А если билеты невозвратные?
Вынужденным отказом, в частности, считается отмена или задержка рейса, изменение маршрута перевозки, выполнение рейса не по расписанию и другое (п. 227 Приказа Минтранса России от 28.06.2007 № 82).
У меня билет иностранного перевозчика, я не смогу его вернуть?
Кто вернет деньги за транзит?
Если туроператор доставляет туриста только до Москвы, а транзит до места начала путешествия человек оплачивает самостоятельно, то ему нужно сохранить все подтверждающие документы и предъявить их туроператору на компенсацию.Если за транзит турист платил турагенту, требование о компенсации расходов с приложением документов, подтверждающих эти расходы предъявляется туристом турагенту, в том числе в судебном порядке.
Как я могу спасти свой отпуск?
Многие уже пользуются советами Ростуризма. Как рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, россияне практически не аннулируют туры в Грузию, а предпочитают менять их на отдых в других странах, таких как Кипр, Турция, Армения. Некоторые авиакомпании тоже идут навстречу туристам и предлагают возможность без доплат поменять билеты в Грузию на другие направления.