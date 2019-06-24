Нижегородские власти призвали учитывать мнение жителей при ремонте домов-памятников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Ремонт и реконструкция жилых домов, являющихся архитектурными памятниками, в Нижегородской области должны вестись с учетом мнения экспертов и людей, которые в них проживают. Об этом заявил в понедельник губернатор региона Глеб Никитин, ознакомившись с ходом реконструкции крыши одного из таких домов-памятников, расположенного на улице Пискунова в областном центре.

"Дома-памятники, в которых живут люди, требуют еще большего внимания, ремонт там должен проводиться с учетом мнения жителей и архитектурного сообщества", - сказал он. При этом губернатор сослался на международный опыт, который показывает, что здания, построенные века назад, при правильном подходе могут быть удобными для жизни и в настоящее время.

По словам Никитина, на территории Нижегородской области насчитывается более 3,5 тыс. объектов культурного наследия, в том числе 1260 федерального значения, при этом значительная часть памятников расположена в Нижнем Новгороде - около 750 объектов. "Десятки объектов будут отреставрированы в преддверии юбилея города, наша задача - использовать все возможные инструменты для того, чтобы поддерживать это наследие в надлежащем виде", - сказал Никитин.

Говоря о самом доме, губернатор отметил, что в ближайшее время наблюдать за ходом ремонта смогут все желающие. Здесь уже заканчивается монтаж веб-камеры, которая будет давать "картинку" в круглосуточном режиме. Кроме того, по словам Никитина, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы организовывать видеонаблюдение и на других объектах, где идут работы по программе капитального ремонта.

В пресс-службе губернатора региона отметили, что, помимо региональных властей, ход ремонта домов, являющихся памятниками архитектуры, контролируют также представители Общероссийского народного фронта. На этом, по словам собеседника агентства, настаивает сам глава области. Кроме того, в регионе продолжается ревизия объектов культурного наследия, находящихся в частной собственности.