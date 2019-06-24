Контролировать оказанные по ОМС медуслуги можно будет онлайн

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Список полученных медицинских услуг по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) можно будет отслеживать на портале госуслуг в разделе "Мое здоровье", сообщила председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Наталья Стадченко в интервью "Российской газете".

По ее словам, такую информацию с 2019 года начали предоставлять территориальные фонды ОМС. Вместе со списком услуг на сайте также будет указываться их стоимость. Кроме того, появится возможность пожаловаться, если информация об услуге окажется недостоверной.

"Если пациент видит, что список оказанных ему услуг не соответствует действительности, он может здесь же на портале составить и отправить обращение. Обращение служит основанием для проверки, которую будет обязан провести территориальный фонд ОМС. И не просто провести, а сообщить заявителю о результатах", - пояснила Стадченко, уточнив, что все общение с клиентом будет происходить в рамках портала.

Глава ФОМС пояснила, что таким образом можно будет избежать манипуляций, когда медработники вносят записи о якобы пройденной человеком услуге или отказе от нее, когда по факту клиент даже не знал о ней.