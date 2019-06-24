Медведев: для СМИ важно соблюдать законодательство страны, остальное субъективно

ГАВР /Франция/, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что тема якобы распространения в Евросоюзе дезинформации из российских источников не поднималась в понедельник на переговорах с премьер-министром Эдуаром Филиппом.

"Мы этот вопрос сегодня не обсуждали", - сказал Медведев.

В целом, комментируя эту тему, премьер-министр РФ отметил, что каждое СМИ и источник информации должны действовать в правовом поле той страны, в которой они работают - в частности, в соответствии с российскими или французскими правилами, если речь идет об этих странах. "Все остальное определяется профессионализмом, подготовкой, внутренней позицией, в известной степени симпатиями, антипатиями тех или иных журналистов, которые этим занимаются", - сказал глава кабмина РФ. По его мнению, журналистская работа вообще "в значительной степени субъективна", так как все журналисты - люди, и они могут давать разные оценки разным событиям.

"Если все это протекает в рамках существующей правовой конструкции, является открытым, основано на нормальных, достоверных источниках информации, тогда все это абсолютно нормально", - заключил глава правительства РФ. "Каких-либо других комментариев по этому поводу я просто давать не буду, потому что считаю это неуместным", - добавил Медведев.

Доклад Еврокомиссии был опубликован 13 июня. В нем говорится, что с начала 2019 года Еврокомиссия не смогла обнаружить следов намеренной трансграничной кампании по вмешательству в выборы в Европарламент. В то же время Еврокомиссия сообщила, что за полгода она зафиксировала более 1 тыс. случаев распространения дезинформации о ЕС в европейских СМИ, к появлению которых имели отношения российские источники, например, связанные с Россией группы в Facebook.

Медведев не сразу смог ответить на соответствующий вопрос, заданный французским журналистом на пресс-конференции в Гавре, так как внезапно пропал синхронный перевод. Премьер-министр РФ отметил, что услышал только слова "Совет Европы", но степень его "погруженности во французский язык не позволяет понять других оттенков этого вопроса". Журналист повторил свое обращение, однако перевод отсутствовал вновь, и лишь с третьей попытки удалось восстановить работу синхронного перевода.