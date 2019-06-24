Беглов призвал применять более жесткие меры для сохранения петербургских памятников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник проинспектировал Василеостровский район и памятник регионального значения Особняк Э.Э. Бремме, который разрушается из-за недобросовестного собственника, и призвал более жестко контролировать владельцев таких объектов.

"Мы жестко сейчас начинаем поступать со всеми собственниками, чтобы они находили пути решения, потому что такое безобразие терпеть нельзя, это наследие нужно сохранять", - отметил врио губернатора во время осмотра особняка. По словам жителя Василеостровского района Кирилла Дранцова, обратившегося к Беглову, объект культурного наследия регионального значения Особняк Э.Э. Бремме разрушается из-за недобросовестного владельца.

"Мы с коллегами провели некие исследования, прошлись по [Васильевскому] острову и выявили еще несколько объектов подобного формата. Их конечно много, но есть некоторые, которые находятся у частных собственников, за них особенно обидно. Либо надо их [собственников] заставить [привести в порядок здания], либо забрать обратно в городскую казну", - сказал Дранцов.

По информации пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, владелец особняка уже был оштрафован по решению суда на 1,5 млн рублей за ненадлежащее содержание объекта. Помочь восстановить объект сейчас также готовы инвесторы. "Мы уже прошли все согласования в КГИОПе и с проектом, и с противоаварийными мероприятиями. Планируется полное восстановление его облика, в том числе даже элементов, которые мы нашли в музее для фасада", - рассказал представитель компании-инвестора Александр Завьялов.