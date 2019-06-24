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И.о. представителя Коми в СЗФО назначен Сергей Орлов

Он занимал пост первого заместителя представителя региона в округе

СЫКТЫВКАР, 24 июня. /ТАСС/. Первый заместитель представителя Коми в Северо-Западном регионе РФ Сергей Орлов назначен исполняющим обязанности представителя республики в Северо-Западном округе, сообщила в понедельник пресс-служба главы региона.

Представитель Коми в Северо-Западном регионе РФ Константин Сапрыкин умер в воскресенье в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни.

"Сергей Орлов назначен исполняющим обязанности представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 24 июня, глава Республики Коми Сергей Гапликов", - говорится в сообщении пресс-службы руководителя республики.

Как сообщил ТАСС Орлов, по желанию родственников прощание и похороны Сапрыкина пройдут в среду в городе Пушкине, где живет семья.

Теги
РоссияГапликов, Сергей АнатольевичКоми
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