И.о. представителя Коми в СЗФО назначен Сергей Орлов

СЫКТЫВКАР, 24 июня. /ТАСС/. Первый заместитель представителя Коми в Северо-Западном регионе РФ Сергей Орлов назначен исполняющим обязанности представителя республики в Северо-Западном округе, сообщила в понедельник пресс-служба главы региона.

Представитель Коми в Северо-Западном регионе РФ Константин Сапрыкин умер в воскресенье в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни.

"Сергей Орлов назначен исполняющим обязанности представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 24 июня, глава Республики Коми Сергей Гапликов", - говорится в сообщении пресс-службы руководителя республики.

Как сообщил ТАСС Орлов, по желанию родственников прощание и похороны Сапрыкина пройдут в среду в городе Пушкине, где живет семья.