Медведев и Филипп на прогулке по Гавру остановились у памятного знака "Нормандии - Неман"

ГАВР /Франция/, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министры России и Франции Дмитрий Медведев и Эдуар Филипп во время совместной прогулки по Гавру остановились, в частности, у памятного знака в честь французского авиаполка "Нормандия - Неман".

Главы правительств двух стран отправились на осмотр города, мэром которого ранее был Филипп, после переговоров, состоявшихся в здании мэрии Гавра. Они вышли на прогулку в теплый нормандский вечер в рубашках без пиджаков. Гуляющие по центру города жители и гости Гавра приветствовали премьеров, в том числе на русском языке.

Мемориальная доска в честь полка "Нормандия - Неман", одна из трех эскадрилий которогоносила название "Гавр", установлена в парке напротив городской администрации на пьедестале памятника французскому летчику Габриэлю Герену, погибшему во время Первой Мировой войны. Торжественная церемония открытия памятного знака состоялась 8 мая 2018 года в присутствии мэра Гавра и представителей российского посольства во Франции.

Когда премьеры подошли к памятнику и мемориальной доске, Медведев сделал несколько снимков на свой фотоаппарат. Глава французского правительства же рассказал своему коллеге об одном из случаев из истории французско-советского боевого содружества в 1943 году. "Французский пилот в двухместном самолете [летел] с офицером из России. Капитан был ранен, но у него был только один парашют, а у русского [летчика] не было. И он отказался катапультироваться, потому что они войну провели вместе. И два их тела похоронили рядом", - сказал премьер Франции. Медведев назвал эту историю примером фантастического мужества.

После этого главы правительств продолжили осмотр центра нормандского города.

Нормандия - Неман

Французская добровольческая истребительная эскадрилья "Нормандия" была создана в 1942 году и, в соответствии с советско-французским соглашением, базировалась на территории СССР. Соединение принимало участие в боевых действия с 1943 года и было преобразовано в одноименной отдельный истребительный авиационный полк.

В ноябре 1944 года за заслуги в боях по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман полк стал называться "Нормандия - Неман". Он принимал участие в Курской битве (1943), в Белорусской операции (1944), в разгроме немецких войск в Восточной Пруссии (1945). Всего в авиаполку "Нормандия - Неман" воевали 96 французских пилотов, 42 из них погибли.

О Гавре

Город Гавр (в переводе с французского - "Гавань"), ведущий свою историю с начала XVI века, расположен на правом берегу Сены в регионе Нормандия. Население - около 170 тыс. человек. Город сильно пострадал во время Второй мировой войны, однако здесь сохранились и архитектурные памятники XVI-XVIII веков. В послевоенные годы центральная часть Гавра была заново застроена современными зданиями по проекту архитектора Огюста Перре. В 2005 году ЮНЕСКО внесла центр этого нормандского города в список Всемирного наследия как исключительный пример архитектуры и градостроительства послевоенного периода. В настоящее время гаврский порт является крупнейшим на северном побережье Франции.

Гавр является одним из первых городов-побратимов Санкт-Петербурга (с 1965 года). Нынешний премьер-министр Франции был мэром Гавра в 2010-2017 годах.

В новость были внесены изменения (19:59 мск) - добавлены детали осмотра Гавра премьерами России и Франции.