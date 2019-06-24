Медведев в сопровождении Филиппа осмотрел публичную библиотеку в Гавре

ГАВР, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время посещения городской публичной библиотеки в Гавре осмотрел старинные фолианты, некоторые из которых были опубликованы в России.

Экскурсию по библиотеке главе российского правительства провел его французский коллега Эдуар Филипп. Он рассказал, что она носит имя бразильского архитектора Оскара Нимейера и расположена в одноименном городском квартале в здании культурного центра "Вулкан". Филипп с гордостью подчеркнул, что здание смело можно считать одной из самых красивых библиотек в мире. "Действительно красивое здание", - согласился Медведев.

Затем они проследовали на второй этаж, где специально была организована выставка редких изданий. Руководство библиотеки показало Медведеву дорожные заметки негоцианта, который в 18-м веке путешествовал по России и сделал много записей, картинок и дневников из Санкт-Петербурга.

Еще одно издание, которое показали Медведеву, было опубликовано в России - Евангелие на церковно-славянском языке. Руководство библиотеки сообщило, что оно было выпущено в 19-м веке, но, к сожалению, город, где была опубликована книга, выяснить так и не удалось. Кроме того, Медведев увидел несколько книг, переданных в дар библиотеке от президента Франции Феликса Фора. Одна из них была посвящена визиту Николая II в Париж и издана в двух экземплярах, один из которых предназначался российскому императору. Здесь же был представлен сборник фотографий и картинок Парижа и книга, опубликованная в Санкт-Петербурге.

Так как библиотека пользуется популярностью среди детей и подростков, российскому премьеру продемонстрировали специальное мобильное приложение, которое позволяет "оживлять" висящие на стене изображения книжных героев при наведении на них камеры планшета.

Медведев вместе с Филиппом посетил музей современного искусства имени Андре Мальро. Главы правительств осмотрели выставку "Дюфи в Гавре", которая проходит в музее. На ней представлены порядка 90 полотен французского художника, представителя фовизма и кубизма Рауля Дюфи. Директор музея Аннет Одике рассказала Медведеву и Филиппу о работах художника. В завершении экскурсии главы правительств подошли к карте Гавра того времени, когда жил Дюфи. На ней отмечены знаковые места и постройки той эпохи.

Дюфи родился в Гавре в 1877 году и именно в этом городе сделал свои первые шаги в живописи. Особый интерес он проявлял к изображению морских пейзажей Гавра. На протяжении всей жизни художник был сильно привязан к своему родному городу.

После экскурсии Медведев и Филипп посетили церковь святого Иосифа. Эта церковь-мемориал посвящена жертвам Второй Мировой войны и является одной из главных достопримечательностей города.

Церковь была построена в 1957 году в центре Гавра на месте разрушенного в годы войны храма. Она имеет форму греческого креста и восьмиугольную 107-метровую колокольню. Здание было построено так, чтобы выдержать морские бури.

Также премьер-министры посетили 45-метровую диспетчерскую башню Центра управления движением морских судов в порту Гавра. Ежедневно этот центр обеспечивает заход и выход порядка 20-30 судов (около 6 тыс. в год). Отсюда диспетчеры не только управляют движением в порту, но и оперативно обеспечивают экипажи необходимой метеорологической и навигационной информацией, координируют деятельность портовых служб.