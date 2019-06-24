Электронный полис ОМС начнет действовать в России с 2021 года

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в виде электронного образа документа начнет действовать в России с 2021 года. При этом бумажная форма документа упраздняться не будет, сообщила председатель Фонда ОМС Наталья Стадченко.

"Уже в начале 2021 года можно будет им [полисом] пользоваться. Цифровой полис ОМС не имеет физического носителя и может быть сохранен на смартфон в виде электронного образа документа. Это позволит, например, оформлять полис новорожденным детям сразу же в роддоме, дистанционно. Но и сейчас, и в будущем мы не будем отказываться от бумажной формы полиса: все, кто захочет иметь его именно в таком виде, такую возможность сохранят", - сказала она в интервью "Российской газете".

Согласно новым правилам ОМС, которые начали действовать с 28 мая, можно также оформить временный электронный полис через сайт Территориального фонда ОМС при наличии электронно-цифровой подписи или через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Однако в данный момент функция доступна не во всех регионах РФ.

"Промежуточная фаза с временными свидетельствами нам нужна, чтобы отладить рабочие процессы и взаимодействие ведомств. К концу 2019 года мы планируем запустить в обращение временное свидетельство во всех субъектах РФ. Позже временные полисы уже не понадобятся - человеку будет оформляться сразу постоянный электронный полис", - пояснила Стадченко.