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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

СПЧ призывает ОБСЕ объединить усилия в защите российских журналистов в Грузии

Совет приветствовал тот факт, что в ОБСЕ уже осудили применение насилия во время акций протестов

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлену Дезиру с предложением объединить усилия в защите российских журналистов в Грузии. Об этом говорится в заявлении Совета, опубликованном в понедельник на его официальном сайте.

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Совет ссылается на поступившую ему информацию о том, что 22 июня в Тбилиси неизвестные напали на съемочную группу телеканала "Россия-24", пытались избить корреспондента и оператора. "С учетом имеющих место беспорядков в Грузии это не единственный подобный случай, касающийся грузинских и зарубежных СМИ", - предупреждает СПЧ.

Отмечая, что Совет приветствует "тот факт, что в ОБСЕ уже осудили применение насилия в отношении журналистов во время акций протестов в Грузии, призвав грузинские власти незамедлительно расследовать произошедшее и привлечь виновных к ответственности", его члены в то же время считают важным "объединить усилия для обеспечения безопасности российских журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности за пределами РФ".

"Выражаю готовность к взаимодействию с вами в наблюдении за ходом расследований инцидентов, повлекших нарушения прав российских журналистов в Грузии и других странах", - цитирует сайт СПЧ обращение главы Совета Михаила Федотова к Дезиру.

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ГрузияРоссияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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