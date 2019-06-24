В Дагестане открылся Всероссийский молодежный антинаркотический форум "Трезвая Россия"

МАХАЧКАЛА, 24 июня. /ТАСС/. Всероссийский молодежный антинаркотический форум "Трезвая Россия" открылся в понедельник в Дагестане, участие в нем принимают свыше 270 человек из почти 70 регионов страны. Об этом ТАСС сообщил руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

Форум открылся с пленарного заседания. Участие в нем приняли руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев, замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев и др.

По данным организаторов, в ходе форума рассмотрят задачи молодежных объединений по антинаркотической работе, вопрос первичной профилактики потребления наркотических средств среди молодежи и общественного контроля со стороны гражданских активистов. Также планируется обсудить роль СМИ в освещении антинаркотической политики, проводимой в регионах, и ресоциализацию наркозависимых, развитие института наставничества. Форум будет проходить до 26 июня.

Выстроить стратегию

"Сегодня у нас стартовал всероссийский антинаркотический форум "Трезвая Россия", основная цель которого в том, чтобы мы постарались выстроить нормальную качественную стратегию по защите здоровья наших детей от наркотиков. В работе форума принимают участие в общем более 270 человек из 68 регионов страны", - сказал Хамзаев.

По его словам, основная суть форума заключается в том, чтобы донести до государства и общества мысль об актуальности и важности работы в сфере защиты здоровья детей и всего населения в целом.

"Этот форум должен стать способом научиться получить какие-то новые компетенции, как правильно работать. Это очень важно. Другая сторона форума - это серьезный интеллектуальный ресурс, здесь собираются активисты, наркологи, представители органов силового блока. И это уникальная площадка для того, чтобы вместе найти решения, которые не могут быть кристаллизованы иначе как через такой совместный труд", - сказал на пленарном заседании форума замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Он также заявил о том, что берет публичное обязательство на те наработки, которые будут подготовлены в ходе форума, проанализировать вместе с коллегами-наркологами и наилучшие практики из них затем направить во все регионы страны для использования. "Вот это могло бы быть осязаемым серьезным итогом нашего форума", - заключил Салагай.

Первый, но не последний

По словам главы Росмолодежи Александра Бугаева, одна из основных задач мероприятия - просветительская. "Первичная профилактика тем и ценна, что мы должны рассказывать и продвигать идеи борьбы с этим злом еще до того момента, как оно пустило свои корни и испортило жизнь конкретного молодого человека", - отметил Бугаев.

"Практика проведения данного форума и в других регионах страны правильная. Потому что такие вещи нужно транслировать, их нужно передавать, их нужно направлять и рассказывать об этом. Это первый и однозначно не последний [форум], и он будет проходить все-таки в разных субъектах и в разные годы", - сказал глава Росмолодежи журналистам.

Организаторами антинаркотического форума "Трезвая Россия" выступили Росмолодежь, федеральный проект "Трезвая Россия" и министерство по делам молодежи Дагестана. Форум проводится с целью развития антинаркотического движения в стране.